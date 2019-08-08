Политолог оценил реформу украинской Нацполиции и вспомнил Зеленского

8 августа 2019, 06:15

По мнению политолога, весьма интересно ближайшее политическое будущее главы МВД Арсена Авакова.

Полиция, девушка, коп
Нацполиция. Иллюстративное / УНИАН

Политолог Кирилл Молчанов оценил реформу Национальной полиции Украины, проведенную под руководством главы МВД Украины Арсена Авакова.

"Что касается нового правительства и его функционирования, интересно что это будет: новая команда или сплав опыта и новых лиц. Я сейчас говорю о персоне Авакова. Интересно будет посмотреть останется ли он или нет. Ведь этот человек по сути прогарантировал Зеленскому проведения выборов. Очень интересно будет посмотреть какое решение примут по нему. Ведь если послушать "слуг народа" то реформа Нацполиции, которой занимался Арсен Аваков единственная, которую они не собираются менять",   − высказался эксперт в украинском телеэфире.

Напомним, ранее эксперт/ политолог Юрий Романенко рассказал, почему Владимир Зеленский не имеет желания и не собирается увольнять Арсена Авакова с поста главы МВД.

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эксперт реформа нацполиция Арсен Аваков
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