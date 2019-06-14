Почему Зеленский не хочет и не будет увольнять Авакова

Арсен Аваков / Интерфакс-Украина

Постоянно выплывает одна и та же тема относительно того, что Зеленский должен сделать с Аваковым, потому что Аваков – это проблема для Pеленского и он должен от него избавиться.

Люди, которые так говорят, не понимают вообще что такое политика и как Зелинский пришел к власти. А Зеленский пришел к власти благодаря Авакову. Именно поддержка Авакова обеспечила Зеленскому тот результат, который он получил. Потому что если бы МВД встало на другую сторону или если Аваков просто абстрагировался бы и наблюдал, как Пётр Алексеевич фальсифицирует выборы, то не факт, что Зеленский получил бы такой результат, не факт, что Порошенко получил бы такой маленький результат. То есть, как минимум, победа Зеленского была бы менее убедительной, или, как говорил Березенок, нынешний глава штаба Порошенко относительно их задач, выиграть со счетом 60 на 40. Вот это они задумывали - позиционировать всех противников Порошенко как "пятую колонну Путина", вспомните все эти борды, а за счет консервативного электората и его мобилизации, за счет перепуганных этих всех патриотов выводить Петра Алексеевича а на первое место.

И Аваков эту схему разрушил, потому что он просто не дал возможность запустить нормально "сетку", поскольку на местах было проведена очень большая работа полиции, в том числе с криминалитетом, который Порошенко активно вовлекал в реализацию своих схем, как в ситуации с Нариком по Днепру (да-да, тот самый, который таскал томос вместе с Петром Алексеевичем).

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Поэтому роль Авакова в победе Зеленского огромная - это роль организационная, это роль силовая. Ичто Зеленский должен сделать после победы – мгновенно слить Авакова? У него на это даже нету полномочий, он же не контролирует большинство. А как можно снять министра внутренних дел не имея большинства в парламенте? Сам Аваков уходить не собирается, он об этом говорил.

Поэтому Зеленский не может просто так убрать Авакова, даже если бы очень хотел - а он и не хочет, я думаю. Зачем ему убирать его, если впереди еще одна парламентская кампания, сложная, этапная, от которой зависит, получит ли Зеленский большинство или не получит в ралли. Осенью будет новая конфигурация, при которой Аваков, возможно, перестанет быть главой МВД, но это не означает, что сейчас Зеленский должен бежать и делать то, что он, во-первых, не может делать, а, во-вторых, то, что ему не целесообразно - потому что в политике шаги определяют целесообразность.

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Целесообразность у Зеленского снять Авакова отсутствует, возможность также отсутствует. До выборов чуть больше месяца, и на них Зеленский вынужден будет учитывать интересы не только Авакова, но и Коломойского и других игроков, которые поддержали его на президентских выборах, и которые обеспечат устойчивость его конструкции.

Те, кто хотят сразу и все (а это очень по-украински – хотеть сразу и всего) получают в результате то, чем заканчивают традиционные украинские "хотелки" – ничего или коллапс. Так что Авакова в качестве главы МВД придется терпеть еще несколько месяцев, да и после выборов он будет значимым игроком в украинской политике.