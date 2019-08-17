Врачи Института рака требовали с больных деньги за бесплатные лекарства

17 августа 2019, 10:50

Полицейские разоблачили коррупционную схему.

Институт рака
Полиция задержала врачей Института рака за взятки / facebook/dze.police.ukraine

В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных украинцев.

Во время обысков у врачей Национального института рака, правоохранители изъяли 20 тысяч гривен и документацию, подтверждающую причастность медиков к противоправной деятельности, сказано в пресс-службе полиции Киева.

Горе-врачи требовали с онкобольных деньги в размере от 3 до 7 тысяч гривен за медицинские препараты, закупленные для института за государственные средства.

Кроме того, медики зарабатывали на тендерах, брав 15-20% "отката" за сделку по закупке лекарств и медикаментов для нужд института рака.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Врачам "светит" лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее было опубликовано видео предложения взятки Супрун.

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