"Не СБУ, а дырка в заборе": опубликовано видео побега наркобарона из аэропорта Борисполь

18 августа 2019, 17:07

Иностранец исчез в международном аэропорту Борисполь, находясь при сопровождении сотрудников СБУ.

Амос Дов Сильвер
Амос Дов Сильвер / facebook.com/amos.silver

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент побега гражданина США и Израиля Амос Дов Сильвера из аэропорта Борисполь перед экстрадицией в Израиль.

Он был задержан в марте текущего года в Киеве. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать злоумышленника. 10 июня на основании материалов прокуратуры города Киева Генеральная прокуратура Украины приняла решение о выдаче гражданина.

15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту Борисполь, находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

17 августа Амоса Дов Сильвера повторно задержали в Умани Черкасской области.

Опубликованное видео вызвало бурю эмоций пользователей в Сети:

"Це навіть не смішно. Не СБУ, а дірка в паркані. Оце би так лікар лікував. А зарплати то у них значно більші", - считает Alevtyna Migalchan.

"Я когда в армии служил, одеватса научили за 45 секунд. А эти гопники одеваются как моя жена", - напомнил Sergei Kovalchuk.

"Прям, дурачков включили. Они же видели и наклонили ниже головы. И тётка в чёрной кофте в теме была-она увидела и смотрела вслед ему, когда убегал", - обратила внимание на детали Svetlana Bekht.

"Вражаюча рукожопість оперативних співробітників УСБУ", - считает Rostislav Malimonenko.

"З такою службою СБУ, навіть, страшно уявити, що нас чекає", - добавила Inessa Museeva.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Амос Дов Сильвера экстрадировали в Израиль.

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СБУ Борисполь побег наркобарон Амос Дов Сильвер
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