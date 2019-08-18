Новый исход: наркобарона-беглеца Сильвера экстрадировали из Украины в Израиль

Амос Дов Сильвер / amos.silver/facebook.com

Израильтянин Амос Дов Сильвер, подозреваемый в наркоторговле, сбежавший ранее из-под конвоя в киевском аэропорту Борисполь, экстрадировали на Родину.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Facebook Ларисой Сарган - пресс-секретарем генпрокурора Юрия Луценко.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала она.

Напомним, 16 августа, от конвоя СБУ совершил в Борисполе побег гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер, подозреваемый в создании международного наркосиндиката под видом интернет-сети по распространению марихуаны Telegrass.

Однако долго скрываться у него не вышло и он снова был задержан. Вместе с ним взяли трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи Сильверу.