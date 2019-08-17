СБУ задержала сбежавшего накануне израильского наркобарона

Амос Дов Сильвер / facebook.com/amos.silver

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, вместе с наркоторговцем, которому накануне удалось скрыться от работников спецслужбы в аэропорту Борисполь во время экстрадиции, также задержаны трое сотрудников, которые подозреваются в помощи Сильверу.

"В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован, в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении СБУ в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве суд отпустил под залог задержанного накануне "наркобарона"Отметим, что по данным zn.ua, наркоторговец совершил побег после того, как с него сняли наручники и браслет для прохождении через рамку металлодетектора. Источник издания в СБУ сообщил, что перед прохождением пограничных и таможенных процедур сотрудники Службы выдали Сильверу на руки паспорт гражданина США. Не надели на него наручники после прохождения рамки и не пристегнули экстрадируемого к себе.

"По непонятной причине служба безопасности аэропорта решила досмотреть ручную кладь сотрудников СБУ, которые должны были доставить наркодельца в Израиль. Во время досмотра спортивных сумок, они повернулись спиной к Сильверу. И тот, обойдя рамку в обратном направлении, сбежал от СБУшников", - рассказал источник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер совершил побег на территории аэропорта Борисполь из-под конвоя Службы безопасности Украины.