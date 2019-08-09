Зеленский назначил нового главу разведки в СБУ: что о нем стоит знать

Зеленский назначил нового главу разведки в СБУ / сайт президента Украины

Глава Украины Владимир Зеленский назначил нового главу разведки в украинской Службе Безопасности.

Начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ стал полковник Николай Кулешов. Он занял это кресло вместо Александра Климчука, уволенного 26 июня.

Соответствующий указ о назначении обнародован пресс-службой Офиса президента в пятницу, 9 августа.

Николай Кулешов: что о нем известно

Кулешов работает в СБУ с 1995 года. С 2014 года занимал пост первого замначальника указанного департамента. После увольнения Климчука он исполнял его обязанности.

Родился Кулешов в Харькове в 1973 году.

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Образование:

закончил Киевской военный институт управления и связи в 1995-м. Его специальность – автоматизированные системы управления (инженер-математик);

Львовский национальный университет им. Франко – в 2005 году, специальность – международная экономика (экономист);

Харьковская национальная юридическая академия им. Я.Мудрого – в 2014-м, специальность – юрист-правовед.

Ранее в СБУ Кулешов отвечал за мероприятия в рамках Трастового Фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности. Также ему принадлежит инициатива создания Ситуационного центра по обеспечению кибербезопасности СБУ, функционирование которого он организует с 2016 года.

Ранее Зеленский назначил нового командующего Объединенными силами. Президент уволил Александра Сырского с должности командующего ОС.