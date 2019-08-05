Президент уволил Александра Сырского с должности командующего ОС.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Обьединенными силами Украины.
Соответствующий указ с назначением Владимира Кравченко появился на сайте главы государства.
"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича Командующим объединенных сил", - сказано в тексте указа.
Также Зеленский сделал перестановки и в командовании сухопутных войск ЗСУ – на место генерал-полковника Сергея Николаевича Попко назначил генерал-лейтенанта Александра Станиславовича Сырского.
Ранее Зеленский назначил руководителя Госуправления делами.