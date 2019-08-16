Под Киевом из-под носа СБУ во время экстрадиции сбежал наркобарон

Амос Дов Сильвер / facebook.com/amos.silver

На территории аэропорта Борисполь из-под конвоя Службы безопасности Украины совершил побег гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер, подозреваемый в создании международного наркосиндиката.

"Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту побега на территории международного аэропорта Борисполь иностранного гражданина при осуществлении его экстрадиции в Государство Израиль", - сказано в сообщении прокуратуры Киева.

По факту его побега зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса.

Как рассказал источник Страны, сотрудники СБУ сопровождали наркобарона в аэропорту, однако они так и не дошли до паспортного контроля.

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Кроме того, подозреваемого намеревались депортировать без уведомления Тель-Авива.

Утром 16 августа полиция Израиля подтвердила, что прошлой ночью Амос Дов Сильвер скрылся. Объявлен розыск. Израильские и украинские правоохранители взаимодействуют с целью скорейшего задержания израильтянина.

Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass, а также активист движения за легализацию каннабиса. Он является гражданином Израиля и США.

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В Израиле выявили 20 сообщников наркоторговца. А сам он был задержан в Киеве по требованию израильской полиции в марте 2019 года. Тогда это подавалось как крупнейшая успешная спецоперация украинской полиции совместно с коллегами из других стран.

Напомним, ранее было опубликовано видео побега из тюрьмы мексиканского наркобарона "Коротышки".