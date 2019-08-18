ЧП в Буковеле: оборвался трос во время роуп-джампинга, экстремалы бухнули на землю

Парень и девушка рухнули на землю в Буковеле / фото из открытых источников

Вечером 17 августа двое парень и девушка получили серьёзные травмы во время занятия роуп-джампингом на крупнейшем горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

По информации, во время прыжка оборвалось крепление верёвки, в результате чего пара экстремалов рухнула на землю.

Отметим, один из пострадавших был доставлен в реанимационное отделение Ивано-Франковской больницы, другой — в больницу города Яремче.

Из-за происшествия администрация курорта сообщила о временном закрытии аттракциона и проведении экспертизы, передает Галицкий корреспондент.

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По информации горадминистрации, девушка 1999 года рождения скончалась на месте. По словам представителей руководства парка, аттракцион совсем новый, он был введен в эксплуатацию в марте этого года.