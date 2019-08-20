"Надо вызывать зоо-патруль": в Сети позубоскалили по поводу мух на мосту Кличко

Тот самый мост / kiev.informator.ua

Скандальный, многострадальный и в кратчайшие сроки заработавший одиозную репутацию пешеходно-велосипедный мост в центре Киеве (ведущий с Владимирской горки под арку Дружбу народов) оказался в эпицентре неприятной истории.

Пользователь Facebook Дмитро Вдовико опубликовал на своей странице видео, в котором четко заметно как под стеклянное покрытие моста залетают и весьма вольготно расхаживают мухи.

Естественно, что пользователи Сети сразу накинулись на пост и немедленно блеснули остроумием и сарказмом.

"Там влажно, скоро и грибок заведется", "Надо вызывать зоо-патруль", "Завтра пол-лимона выделят на освобождение мухи", "Даже не муха вызывает отвращение, а вид покрытия", "Уже "обертки" идут эрзац", "Может это уникальный и единственный в своем роде мост-мухолов?", − написали они.

Напомним, ранее ко Дню Киева столичный градоначальник Виталий Кличко с большой помпой открыл пресловутый велосипедно-пешеходный мост. Однако практически сразу начались проблемы с объектом - пошли трещины и прочие проблемы с конструкцией.

Позднее в НАБУ завели уголовное производство из-за растрат денежных средств при строительстве моста.

