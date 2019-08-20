"Как же вы за*бали, с*ки": на Луганщине десятки тысяч абонентов остались без водоснабжения

80 тысяч человек остались без водоснабжения в Луганской области

Около 80 тысяч человек остались без водоснабжения в Луганской области.

"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП Лисичанскводоканал в г. Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично г. Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отметили, что при необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Как отмечает издание Час Пик, это далеко не первая чрезвычайная ситуация, связанная с водоснабжением, которая возникает в Лисичанске. Подчеркивается, что КСП Лисичанскводоканал задолжал энергетикам 165 млн грн и вполне вероятно, что жителям Лисичанска, Новодружеска и Приволья придется оставаться без воды еще не раз.

В то же время жители города выразили в Сети свое возмущение из-за наплевательского отношения властей к людям и к своим прямым обязанностям.

Напомним, ранее в Лисичанске из-за задолженности уже отключали электроснабжение насосной станции Лисичанскводоканал.