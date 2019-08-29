У Вакарчука пояснили отказ голосования за новый Кабмин

Сергей Рахманин пояснил, почему ему не понравился Кабмин премьера Гончарука / Главред

Народный депутат от партии Голос Сергей Рахманин обвинил президента Владимира Зеленского и партию Слуга народа в намерении рекомендовать на голосование в парламенте состав Кабинета министров, который представлен абсолютно разноплановыми в профессиональном контексте специалистами.

"Есть такая известная притча о трех слепых и слоне. О трех людях, которые имеют проблемы со зрением и не могут видеть, и им позволили потрогать части тела огромной существа, а затем рассказать, что они нащупали. И тот образ, который они рассказывали точно не соответствовал образу самого животного. По такой аналогии, мы точно не слепые, но нам пытались в виде правительства продать такого слоника. Нам давали трогать отдельные части, но это точно не живое целое существо", — заявил депутат в сессионном зале Верховной Рады.

По словам Рахманина, среди кандидатов, представленных пропрезидентской политсилой, есть те, кому можно доверять, однако есть и представители, за которых вслепую проголосовать невозможно.

"Там есть свежее и гнилое. Там есть старое и новое. Там просто разный набор людей, по которым трудно найти общий знаменатель", - заявил он.

Рахманин рекомендовал Зеленскому прочесть Конституцию и не угрожать парламенту роспуском, поскольку в рамках данного документа он не имеет на это право. Политик добавил, что сформировано правительство неправильно, поэтому Голос отказался за него голосовать.

Как ранее сообщалось, народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.