Осень начнется с летней жары: синоптик дала свежий прогноз погоды

В северных областях возможны локальные дожди / 1zoom.ru

Погода в Украине в последний день лета и в первый день осени в большинстве регионов будет теплой и солнечной. И только над Севером сгустятся тучи – там есть вероятность дождя.

Синоптик Наталия Диденко в Facebook сообщила, что 31 августа и 1 сентября в Украине будет сухо, в северных областях (кроме Сумской области в субботу) на выходных возможен локальный дождь с грозой. Температура воздуха будет высокой: днем 31 августа и 1 сентября столбики термометров поднимутся до +26… + 32 градусов.

Погода в Киеве на ближайших выходных будет преимущественно сухой, но 31 августа, а особенно 1 сентября, есть вероятность локального дождя с грозой.

"Ветер будет крутиться во все стороны: с сегодняшнего юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1-го сентября - на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя может быть порывистым", - прогнозирует синоптик.

Столбики термометров в Киеве 31 августа и 1 сентября поднимутся до +28…+30 градусов.

Facebook Наталья Диденко

Напомним, ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года.