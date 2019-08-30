"Пид*расы рыгианальные": сеть вспенилась из-за законопроектов об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса

Вадим Новинский внес в Раду законы по Донбассу / Фото: УНИАН

Группа нардепов от Оппозиционной платформы-За жизнь во главе с Вадимом Новинским подала так называемый "пакет Новинского", в котором прописаны действия Украины в отношении Донбасса.

Так, группа депутатов от Оппоплатформы внесла на рассмотрение ВР проекты законов О снятии блокады Донбасса, О недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей, О восстановлении социально-экономических связей, Об оказании помощи, О принятии мер по восстановлению функционирования банковской системы и денежных переводов, О создании и функционировании свободной экономической зоны Донбасс.

Законопроекты еще даже не были рассмотрены в Раде, но уже вызвали бурную реакцию общества.

На своей странице в Facebook Маруся Звиробий особенно возмутилась проекту закона о ненаказании участников событий на Донбассе, и накинулась на Зе-команду.

В комментариях украинцы указали на то, что это еще не проголосованные законопроекты, которые подала не Зе-команда, а Оппозиционная платформа-За жизнь, и их даже не рассмотрели в Раде.

"Это полный, катастрофический, абсолютный пи*дец. Это уже именно тот пи*дец, который видно из космоса", "Новинский назаконотворчит. Ему государство Украина - кость в горле", "Это проекты ОПЗЖ. Учитывайте, что голосов в Раде у них четыре десятка с хвостиком. А для принятия надо 226 голосов", "Да там фееричный пакет, мне аж физически плохо стало, как увидела", "Авторы те же пид*расы рыгианальные. Они такие проекты пытались пропихнуть и при прошлой власти", "Это проекты законов ОПЗЖ. Проекты! И голосов в ВР у ОПЗЖ четыре десятка с хвостиком. Подача этих законопроектов - это для пиара", "Практически все инициаторы законопроекта - твари с оккупационного блока", - возмущались украинцы.

Ранее Зеленский в Раде осадил крикливого нардепа партии Порошенко.