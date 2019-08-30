Зеленский предложил лишать депутатов мандата за прогулы и неперсональное голосование

Владимир Зеленский предложил досрочно лишать нардепов полномочий за прогулы и неперсональное голосование / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду еще 29 числа проект о внесении изменений в Конституцию Украины, в котором предусмотрены новые условия, на которых прекращаются досрочно полномочия нардепа.

Текст законопроекта №1027 о внесении изменений в ст. 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутаты опубликован на сайте Верховной Рады в пятницу.

Так, перечень случаев досрочного прекращения народного депутата президент предлагает дополнить двумя пунктами: если суд установит факт неличного голосования нардепом, то лишат мандата и его, и того, за кого он голосовал.

Еще одной причиной прекращения полномочий депутата станет его отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.

Ни в первом, ни во втором случае, голосования в Верховной Раде за лишение мандата не будет.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня публикации.

Ранее Зеленский предложил сократить число нардепов и закрепить в Конституции пропорционалку.