В Италии "героином замироточила" фреска с "ликом" Захарченко - Сеть в шоке от фото

В Италии появилась фреска с "ликом" Александра Захарченко / Reuters

Спустя год после того, как 42-летний главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при мощном взрыве в известном среди террористов кафе Сепар на улице Пушкина в Донецке, в одном из парков Италии появилась фреска с его изображением.

По информации, фреска расположена в туринском парке уличного искусства под названием "Дора".

"Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, которые принимали участие в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке „Дора", который власти отвели как раз для таких вольных изображений, поэтому я не думаю, что это изображение вскоре сотрут", — заявил главарь представительства террористической организации "ДНР" в Италии Маурицио Марроне.

Отметим, в соцсетях появление странной фрески в Италии стало объектом обсуждения. При этом мало кто верит, что это фреска.

Фреска с "ликом" Захарченко / скриншот

"Героином замироточила?", - вопрошает пользователь Сети.

"Куринный ПОМЁТ, замировонил!!!", - добавил другой пользователь Сети.

"Граффити" на отдельных листочках приколото кнопочками. Российский консул сам делал? Сколько денег под эту туфту списали?" - высказался некто под ником Амидюпепль.

"Ну то, что кацапы вандалы за пределами с Рашки, это давно известно", - добавил еще один пользователь Twitter.

"Представительство ДНР в Италии? Серьёзно? Я сейчас на двери повешу табличку "Представительство Марса" - можете статью писать "В России открылось представительство планеты Марс". P.S. А "граффити" что-то здорово смахивает на распечатку на нескольких листах, прикреплённую к стене", - удивился кто-то под ником Посторонним В.

"…на фреске над сделать пояснение, что Захарченко был убит по приказу из Москвы своими же, чтобы он не мешал возглавить ДНР Пушилину и за воровство гуманитарки и металлолома не почину", - сказал Евгений Полтавцев.

Читайте такжеГиркин сделал неожиданное заявление об убийстве главаря "ДНР" ЗахарченкоНапомним, ранее в Сеть слили видео убийства Захарченко с неожиданного ракурса. "Донецк, запись с камеры наблюдения в момент гибели Захарченко 31/08/18, вроде не видел её раньше", — написал блогер Necro Mancer в Twitter и опубликовал видео. В комментариях под видео люди отметили, что это видео можно часами смотреть.