Обмен пленными: стало известно о судьбе арестованного в Украине "личного киллера Кадырова"

Арестованный в Украине Артур Денисултанов-Кринари (Динго)

Украина не включила его в список на обмен пленными с Россией арестованного чеченца Артура Денисултанова-Кринари (Александр Дакар, кличка Динго), обвиняемого в покушении на бывшего командира добровольческого батальона сил АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

Как рассказал Українським Новинам адвокат Алексей Дрюк, обвиняемый дал свое согласие на обмен и даже был в предварительных списках представителей "ДНР".

"Но СБУ официально отвечает противоположной стороне, что местонахождение подозреваемого не установлено", - сказал адвокат.

По его словам, Денисултанов продолжает находится под стражей в Киеве, его арест продлен до 1 ноября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Артуру Денисултанову в Украине грозит пожизненное заключение.