"Почти идеальная": синоптик дала прогноз погоды по Украине на выходные

Погода в Украине на выходных будет почти идеальная, сообщила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в субботу и воскресенье, 7-8 сентября, погода в Украине будет почти идеальная.

На большей части территории нашей страны на выходных будет солнечно и только в воскресенье на западе из-за атмосферного фронта ожидается дождь и снижение температуры, написала эксперт в Facebook.

Синоптик добавила, что на украинской территории, кроме западной части, в субботу прогнозируется +23…+29, а в воскресенье - на несколько градусов выше. Диденко отметила, что в западных регионах температура снизится до отметок в +19…+23 градуса.

По прогнозу эксперта, погода в Киеве 7-8 сентября будет теплой - днем ожидается +24…+27, без существенных осадков.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в текущем году осень придет в Украину раньше 15 сентября. Эксперт предупредил, что в нашей стране в 11-13 сентября задождит.