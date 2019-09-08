Соглашение о закрытии дел: в Украине ответили на новое предложение РФ

Украина вернула 35 узников Кремля / УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ответила на предложение российского омбудсмена Татьяны Москальковой о паритетном прекращении уголовных преследований украинцев и россиян.

"Я ... прочитала об этом в новостях. Если она (Москалькова, - ред.) обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", подчеркнула она в комментарии ВВС News Україна.

По словам Денисовой, в списках, которые были переданы Москальковой и уполномоченным органам РФ, которые занимаются вопросами освобождения, было 150 граждан Украины.

Читайте также"Вернем всех": Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными"Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули ... Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех ... Переговоры продолжаются, это только начало", - сообщила она.

Также Денисова добавила, что в переданном списке присутствуют имена крымских татар.

"Они тоже в этом списке, ведь мы не можем разделять: это - украинцы, а это - крымские татары. Все они - граждане Украины и они все в списке", - резюмировала омбудсмен.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.