"Сайлент Хилл отдыхает": город под Киевом погрузился в дым и тошнотворную вонь, жуткие фото

9 сентября 2019, 14:48

Местные жители забили тревогу: дышать нечем, даже закрытые окна не спасают.

Обухов затянуло дымом / facebook.com/Олег Валерьевич

Жители города Обухов, что под Киевом с утра 9 сентября страдают от задухи и жуткой вони.  

Причиной тому стал пожар вблизи села Триполье Обуховского района на территории стихийного несанкционированной свалки. Огонь распространился на площади около 1 га, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.

"На место пожара направлено дежурные караулы 17-ДПРЧ м. Украинка, 16-ДПРЧ м. Обухов, а также 46-ДПРЧ пгт Козин. Сейчас работают 18 человек личного состава и 3 единицы техники. Дополнительно к ликвидации пожара привлечена техника для подвоза воды", - сказано в сообщении.

Жуткие фото задымленного города появились в Facebook на странице Интернет-газета Зеркало Обухова.

Под Киевом загорелась свалка / facebook.com/Олег Валерьевич
Вблизи села Триполье на свалке разгорелся пожар / facebook.com/Олег Валерьевич

Но местные жители забили тревогу: город погрузился в дым, тяжело дышать, от вони не скрыться даже за закрытыми окнами, больше всего от этого страдают дети.

В сети сетуют: едкий запах и дым дошли и до соседнего населенного пункта - Украинки.

"Утром горло болит, голова. Дети кашляют. Это ужасно", "Воняет до тошноты", "Вонь ужасная! Дышать невозможно", "Обухов! Ужас не то слово!!! При закрытых окнах нельзя дышать", "Сайлент Хилл отдыхает", "В Украинке то же со самое, дышать нечем" - писали юзеры в сети.

Спасатели работают над ликвидацией пожара / kv.dsns.gov.ua
Под Киевом горит свалка / kv.dsns.gov.ua
Пожар ликвидируют 3 единицы техники / kv.dsns.gov.ua

Ранее под Киевом пылала свалка: огонь охватил гектары.

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Киев пожар Обухов свалка
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