Под Киевом пылает свалка: огонь охватил гектары

Пожарные весь день боролись с возгоранием, и сумели потушить его к 6 вечера.
Под Киевом в Вышгородском районе в селе Демидов произошел масштабный пожар на свалке.
Огонь охватил мусор на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками, сообщили в главном управлении ГСЧС в Киевской области.
О возгорании стало известно в 8:37 утра, на место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с. Новые Петровцы.
Тушить пылающую свалку прибыли 18 человек личного состава, были задействованы 3 единицы техники, 2 трактора, 1 водовозка и 2 самосвала по 20 тонн.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание к 6 вечера, причина пожара устанавливается.
Ранее над Киевом поднялся столб черного дыма: горела высотка на Оболони.