Под Киевом пылает свалка: огонь охватил гектары

Под Киевом горела свалка / kv.dsns.gov.ua

Под Киевом в Вышгородском районе в селе Демидов произошел масштабный пожар на свалке.

Огонь охватил мусор на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками, сообщили в главном управлении ГСЧС в Киевской области.

О возгорании стало известно в 8:37 утра, на место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с. Новые Петровцы.

Тушить пылающую свалку прибыли 18 человек личного состава, были задействованы 3 единицы техники, 2 трактора, 1 водовозка и 2 самосвала по 20 тонн.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание к 6 вечера, причина пожара устанавливается.

Под Киевом загорелась свалка / kv.dsns.gov.ua

Под Киевом бросились тушить масштабный пожар / kv.dsns.gov.ua

Ранее над Киевом поднялся столб черного дыма: горела высотка на Оболони.