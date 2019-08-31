Над Киевом поднялся столб черного дыма: горит высотка на Оболони

На Оболони горит высотка / Фото: t.me/SmartInform

31 августа в Киеве произошел масштабный пожар на стройке жилого комплекса Бережанский на Оболони.

Как сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook, пылает высотка на улице Бережанской, 15 в Оболонском районе столицы. По предварительным данным, огнем охвачены 100 квадратных метров утеплителя. На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Фото dtp.kiev.ua

Фото dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

Очевидцы говорят, что спасатели не могут до конца потушить возгорание.

"Когда горят высокие дома (+/- 30 этажей) пожарные могут потушить только до середины", - пишет очевидец Артур Журбенко в соцсети.

Напомним, в пятницу, 30 августа в Киеве произошел мощный пожар, при этом черный столб дыма был виден из многих районов города. Источником задымления стал пожар в складском помещении в районе станции метро Красный Хутор.