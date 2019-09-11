Во Франции осудили украинских моряков за перевозку двух тонн кокаина

11 сентября 2019, 10:18

В тайнике на судне Carib Palm обнаружили наркотический груз, который оценили в 360 миллионов евро.

корабль
Судно Carib Palm под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале обнаружили 11 декабря 2015 года / Фото shipspotting.com

Во Франции девять украинских моряков из Херсона попадут в тюрьму за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы на борту судна Carib Palm в декабре 2015 года. Соответствующее решение 10 сентября принял Уголовный суд Лилля.

Украинцев, родившихся в период с 1968 по 1992 год, приговорили к тюремному заключению на срок от 5 до 8 лет. Также совместно и по отдельности они должны будут выплатить штраф в размере 75 миллионов евро. Кроме того, для всех осужденных, кроме одного, установлен пожизненный запрет на посещение Франции, сообщает  Ouest France.

Капитана судна Carib Palm, гражданина Грузии, и еще двух моряков будет судить специальный суд присяжных.

Читайте также"Нам очень нужны деньги!": Аваков предложил продавать наркотики в РоссиюФранцузский патрульный катер обнаружил грузовое судно под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале 11 декабря 2015 года. Экипажем корабля были украинцы, которых наняла в Херсоне зарегистрированная на Маршалловых Островах крюинговая компания. Во время проверки корабля французский морской патруль обнаружил тайник с двумя тоннами наркотика с чистотой 75 процентов, хотя капитан утверждал, что судно следует в польский Гданьск без какого-либо груза на борту. Груз наркотиков эксперты оценили в 360 миллионов евро.

Напомним, в столице Украины задержали наркоторговцев во время передачи 2 килограммов амфетамина, который предназначался для продажи военнослужащим.

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суд Франция наркотики моряки
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