Кайф для военнослужащих: в Киеве схватили крупных торговцев наркотиками

В Киеве накрыли крупную нарколабораторию / УНИАН

В столице Украины задержали наркоторговцев во время передачи 2 килограммов амфетамина, который предназначался для продажи военнослужащим.

По информации, два наркодилера были задержаны во время проведения сделки. Сам факт сбыта крупной партии наркотиков зафиксировали военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Отметим, "рыночная" стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 000 гривен.

Также стало известно, что в ходе следственных действий также ликвидировали "нарколабораторию", с помощью которой изготавливались психотропы.

Добавим, что двум наркоторговцам уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Они взяты судом под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1 152 600 гривен залога.

Читайте также"Мальчики и наркотики": 4-летняя девочка принесла из детсада кокаин в кристаллахНапомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков "нашел решение", куда деть изъятые правоохранителями наркотические вещества. Он пошутил, что их нужно продавать в Россию.

Во время коллегии министерства глава Нацполиции Сергей Князев отчитывался о работе правоохранителей и приводил в пример статистику совершения преступлений с начала года и за последние 5 лет.

"С начала года изъято более 5 тонн наркотического зелья. В том числе, почти тонну героина, 657 кг - кокаина", - сказал Князев.

Аваков быстро сориентировался и обратился к министру финансов Оксане Маркаровой: "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД".