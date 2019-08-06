Кернес молит о помощи: "Нет смысла скрывать!"

Кернес призвал местную полицию усилить борьбу с наркотрафиком / УНИАН

Харьковский градоначальник Геннадий Кернес заявил, что огромная проблема Харька - это наркотики, а полиция не справляется с решением этой проблемы.

"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь", - написал мэр Харькова в Facebook.

Он призвал местную полицию усилить борьбу с наркотрафиком: "Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется. Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции Харьковской области отреагировать на требование харьковчан".

Также Кернес попросил помощи у инициативных групп и общественных организаций – он призвал их писать об идеях, как усилить борьбу с наркотрафиком в городе.

Пользователи Сети сразу же высказали свои предположения, почему городская полиция не справляется с наркотрафиком, мол, она не борется - она "крышует".

Напомним, в начале июля киевские полицейские изьяли крупную партию кокаина весом в 400 кг и приблизительной стоимостью в 60 млн долларов.