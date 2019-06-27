Доктор Комаровский раскрыл главный симптом отравления наркотиками

Главный симптом отравления наркотиками — изменение психики человека, сообщил Евгений Комаровский / gidmed.com

Главным симптом отравления наркотическими веществами является изменение психики человека, например, неадекватное поведение, галлюцинации, возбуждение или заторможенность.

При отравлении наркотиками возможно угнетение дыхания, потеря сознания, снижение артериального давления, тошнота и рвота, написал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

По его данным, если человек выпил наркотик, ему можно помочь также, как при отравлении лекарствами — напоить, спровоцировать рвоту и дать активированный уголь.

"Если наркотическое вещество попало в организм ингаляционно (посредством вдыхания), все, что вы можете в ожидании помощи, — проветрить помещение или вывести пострадавшего на свежий воздух", — добавил эксперт.

Кандидат наук добавил, что при введении наркотиков инъекционным способом нет никакой неотложной помощи, если состояние не критическое, необходимо только обращаться к специалистам.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что стоит избегать лекарств без побочных эффектов и препаратов, которые называют "секретной разработкой" и "научным прорывом".