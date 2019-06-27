Доктор Комаровский раскрыл главный симптом отравления наркотиками

Если наркотик введен инъекционно, человека нужно показать специалистам, отметил кандидат наук.
Главным симптом отравления наркотическими веществами является изменение психики человека, например, неадекватное поведение, галлюцинации, возбуждение или заторможенность.
При отравлении наркотиками возможно угнетение дыхания, потеря сознания, снижение артериального давления, тошнота и рвота, написал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.
По его данным, если человек выпил наркотик, ему можно помочь также, как при отравлении лекарствами — напоить, спровоцировать рвоту и дать активированный уголь.
"Если наркотическое вещество попало в организм ингаляционно (посредством вдыхания), все, что вы можете в ожидании помощи, — проветрить помещение или вывести пострадавшего на свежий воздух", — добавил эксперт.
Кандидат наук добавил, что при введении наркотиков инъекционным способом нет никакой неотложной помощи, если состояние не критическое, необходимо только обращаться к специалистам.
Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что стоит избегать лекарств без побочных эффектов и препаратов, которые называют "секретной разработкой" и "научным прорывом".