В Киеве полиция изьяла 400 кг кокаина стоимостью 60 млн долларов

Полицейские изьяли 400 кг кокаина

Киевские полицейские изьяли крупную партию кокаина весом в 400 кг и приблизительной стоимостью в 60 млн долларов.

Во время брифинга глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в Западную Европу.

Также правоохранители выследили канал поставки кокаина из Колумбии в Украине.

"В результате этого изъято 400 кг наркотического средства кокаин, чистота которого, согласно заключению, составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 млн долларов США", - отметил Князев.

Полиция изьяла кокаин в несколько этапов: первая партия составила 270 кг, остальные – в 700 и 60 кг.

Из девяти преступников шестерым уже избрана мера пресечения. Им "светит" лишение свободы до 12 лет.

Судьбу наркотиков определит суд - после его решения партия кокаина будет уничтожена.

Ранее Настя Ивлеева спалилась с наркотиками.