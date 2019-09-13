Нардеп от Слуги народа настаивает на необходимости перезагрузки власти в Киеве

13 сентября 2019, 20:49

Нардеп заявляет, что городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий.

Александр Ткаченко
Ткаченко настаивает на необходимости проведения досрочных выборов в Киеве / УНИАН

Нардеп от "Слуги народа", киевлянин Александр Ткаченко рассказал, что за последние шесть лет в столице приятней стало жить преимущественно тем, кто рядом с городской бюджетной кормушкой и принятием решений о застройке.

 Об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув необходимость перезагрузки власти в Киеве.

По словам Ткаченко, городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий.

"Речь идет о возобновлении работы районных советов и исполкомов. Все, что расположено на территории района (от школ и детсадов до тротуаров) – находится в ведении общины района. Только так, получив возможности управления, киевляне будут иметь реальное влияние на все важные процессы в городе", - объясняет нардеп.

Он добавил, что часть коммунальных предприятий Киева должна быть ликвидирована, а их функции переданы частным подрядчикам. Тогда, по словам Ткаченко, появится возможность предоставлять качественные услуги киевлянам, поскольку компании будут соревноваться на конкурентных началах. Кроме того, это обеспечит создание дополнительных рабочих мест, оптимизирует расходы и ликвидирует ряд коррупционных рисков.

"В подчинении столичной власти должны остаться только стратегически важные предприятия, занимающиеся энерго- и теплоснабжением, отвечающие за безопасность киевлян, стратегические транспортные перевозки и общее развитие города", - подчеркнул депутат от "Слуги народа".

Также он поделился идеей, как ликвидировать пробки в столице.

"Если создать единую маршрутную сеть и оптимизировать расходы на развитие транспортной инфраструктуры, киевляне забудут о пробках. За 30 минут до центра города и за 45 минут в любую другую точку столицы – это должно стать стандартом для Киева", - заявил Ткаченко.

Нардеп также назвал безопасность киевлян безусловным заданием, которое можно реализовать, установив дополнительное освещение, увеличив патрулирование улиц и развив городскую систему видеонаблюдения.

Затронул он и "мусорную" проблему Киева, которая должна решаться комплексно – от своевременной уборки улиц к комплексной переработке.

Среди приоритетов власти Киева должен быть и чистая и горячая вода в квартирах и начало очистки Днепра и киевских рек от ила.

"А еще (среди приоритетных задач, - ред.) наведение порядка с хаотичной застройкой в городе, пользу из которой имеют единицы, а страдают - все общины. На каждую построенную квартиру - паркоместо, новый дом - зеленая зона, детские сады и школы в микрорайонах, спортивные площадки и учреждения культуры", - добавил Ткаченко.

"Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы уже актуальны - перезагрузка власти должна состояться уже в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - подытожил нардеп от "Слуги народа".

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