"Ублюдки малолетние!": на Донбассе дети избили пенсионера лопатой, сеть в ярости

Дети избивали пенсионера лопатой

На Донбассе в Мирнограде четверо подростков избили пенсионера лопатой.

Школьники возрастом от 11 до 15 лет толпой налетели на 71-летнего мужчину, повалили его на землю, ударили по голове лопатой. Также в ход пошли лейка и ноги малолетних разбойников, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Злоумышленников удалось вычислить благодаря соцсетям – они выложили в интернет видео своего нападения на пенсионера.

Как выяснилось, эта группа школьников уже не впервые избивает людей. Факт избиения пенсионера внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины Хулиганство.

В сети яростно отреагировали на малолетних Рэмбо, требуя над ними расправы.

"Твою мать, нет нормальных слов. Это не дети, это исчадие ада. Или последствие "русского мира", "Ублюдки малолетние!", "Суки их выплодили и не научили уважать старость. Одним словом, сукины вы*лядки, подобрать других слов не могу, посмотрев видео... Наказать надо! Вот из таких уродов вырастают маньяки Чикатило, которые жестоко убивают", "РусоДаунбасо - облико морале", - возмущались юзеры.

Ранее в Крыму кавказцы жестоко избили семью с ребенком, сеть бушует.