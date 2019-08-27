"Идут в комплекте с "русским миром": в Крыму кавказцы жестоко избили семью с ребенком, сеть бушует

В Крыму на пляже мужчины кавказской внешности набросились на семью с ребенком / facebook/alexsander.savickiy

В оккупированном Крыму в Севастополе на прогулочной зоне возле пляжа Омега двое мужчин кавказской национальности жестоко избили семью с ребенком за замечание.

Мужчины на машине, нарушая ПДД, стали ехать по пешеходной зоне, и посчитали, что семья с ребенком недостаточно быстро освободила им дорогу. Крепкие молодчики выскочили из машины, и после недолгой перепалки накинулись на семью, повалили их на землю и стали избивать ногами.

На место была вызвана полиция и скорая. Видео после инцидента с причитающей очевидцем происшествия выложил на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский.

"Почему русских людей везде гнобят, уничтожают, избивают? Это что за безобразие? Никакой защиты нет!", - сетовала женщина.

Сам Казанский не упустил шанса с сарказмом откомментировать инцидент.

"В Севастополе кавказцы избили местных жителей. Местные жители возмущены: "Почему русских людей везде гнобят, избивают?" Не понимаю, что за претензии? От бандеровцев же спасли, в родную гавань вернули. Что не так? Ну побили каких-то лохов, и что? Это ж свои, им можно", - отметил Казанский.

В Севастополе кавказцы избили местных жителей.



Местные жители возмущены:



"Почему русских людей везде гнобят, избивают?"



Не понимаю, что за претензии? От бандеровцев же спасли, в родную гавань вернули. Что не так? Ну побили каких-то лохов, и что? Это ж свои, им можно pic.twitter.com/PiWHxzDLKc — Денис Казанський (@den_kazansky) 27 августа 2019 г.

В сети язвительно отреагировали на причитания очевидцев и сам факт избиения семьи – мол, такой беспредел идет в комплекте с "русским миром".

"Хотели в родную говень?! Пожалуйста", "Это кавказцы приехали на заниженных приорах дружбы", "Кавказские бИндеровцы!", "Зато без биндер!", "Руцких даже на расее не любят. Или им мешает лишнехромосомность, или скрепы, за это не знаю даже, шо и думать", "Почему? Да потому, потому что стали для всех токсичными! Уже не только ненавидят, а уже и пздт", "Так это все комплектом идет, с "русским миром", джигиты, рейдерство, усаживание на бутылку, бесправие. Сами накликали, идиоты", "А чего возмущаются-то? В целях профилактики вбивают скрепы", - писали юзеры.

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