РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит

26 августа 2019, 12:20

Если вспомнить предупреждения экспертов, то нынешние действия России выглядят крайне опасно для Украины.

РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит
РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит / Reuters

Россия начала в аннексированном Крыму масштабные военные учения. На территории Южного военного округа сейчас находятся 8,2 тысяч военных из армии ПВО и ВВС, 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, сил Черноморского флота, а также Каспийской флотилии.

Представитель пресс-службы ЮВО уточнил, что на 12 полигонах (включая площадки в украденном Крыму) помимо многотысячной когорты военных задействованы также более 2,5 тысячи единиц военной техники, включая:

  • свыше 100 танков,
  • более 60 вертолетов,
  • около 30 самолетов,
  • корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ранее политолог Тарас Загородний рассказал Главреду, что решать проблему снабжения Крыма пресной водой Россия будет путем шантажа.

"Она может пойти на более серьезные шаги, например, попытаться заблокировать все Черное море под видом учений, а дальше попытаться шантажировать Украину", – пояснил Загородний.

Напомним, в России срывается план по поставкам в армию танков Армата. До конца года Уралвагонзавод, на котором производится новая машина, поставит в войска всего лишь 16 танков вместо запланированных 32. Одна из причин – серьезные недоработки, которые влияют на боеспособность. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия учения Крым военные учения аннексия Крыма
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:12
У Зеленского подтвердили планы по сокращению числа депутатов Рады
12:53
Погода в Украине готовит душные сюрпризы – синоптик Видео
12:20
РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит
11:55
"Уссаться над Питюней": сеть рассмешило традиционное обещание Порошенко по Донбассу
11:32
Отданный в аренду динамовец объяснил, почему передавал "приветы" уволенному Хацкевичу Видео
10:55
Предложение - бомба: СМИ узнали, как Трамп хотел лупить по ураганам ядерным оружием
10:27
Санкции против РФ – минус для США, а нам их деньги не нужны – Госдума Видео
09:54
"Чувствую угрозу": Кравчук рассказал, почему и зачем спит с пистолетом
09:30
Война на Донбассе: в Штабе ООС озвучили потери Видео
09:25
На Житомирщине вандалы испоганили краской памятник защитникам Украины
09:02
В центре Киева шарахнули из гранатомета по зданию - опубликовано фото, видео Фото Видео
08:51
Поющие свингеры: почему украинские артисты потеряли страх мнение
08:25
"Это внутренний флешмоб": Зеленский прокомментировал историю с отставкой Богдана
07:57
Германия и Франция работают над запуском саммита "нормандского" формата - Меркель
07:38
США шарахнули по России новыми санкциями из-за отравления Скрипалей
06:58
Пять причин не истерить по поводу возвращения России в G7 мнение
06:29
Рваное каре – самая стильная стрижка 2019-2020: модные варианты, 30 фото Фото Видео
06:13
Революция в России: эксперт сказал, кто может стать альтернативой Путину
05:31
Два дня катастроф и несчастий: астролог назвал опасные дни недели
05:04
Нашпигованные чумой комары с Нибиру высадились в Крыму - уфологи
04:23
"Винтажная эротика": голая Даша Астафьева произвела фурор пикантной фотосессией Фото
03:50
От коммуналки до доллара: эксперты рассказали, на что подскочат цены Видео
03:11
"Большой имиджевый урон": эксперт рассказал, нужно ли посадить Порошенко
03:07
Богохульцы и кощунники: пара занялась сексом прямо возле церкви - опубликовано видео Видео
02:28
Эксперты призвали правильно употреблять в пищу яблоки Видео
01:55
Татуированная красотка порнозвезда похвасталась прелестями на сексуальных фото Фото
01:02
Откапывал тело, мыл и насиловал: в Одесской области некрофил вышел на свободу по закону Савченко
00:53
Трамп поспорил с лидерами G7 из-за России - The Guardian Видео
00:36
Топ-5 популярных эротических снов и что они означают
00:17
Ученые выявили предрасположенность диабетиков к раку
25 августа, воскресенье
23:59
На Донбассе убили командира взвода Айдара – журналист Видео
23:40
Могилевская презентовала украинскую версию легендарного хита об осени Видео
23:22
На G7 жена Макрона поцеловала Трампа, а Меланья – Трюдо Видео
23:06
У Зеленского рассказали, во сколько раз снизились поставки дизеля из России
22:41
Медведчук летал на День независимости в Россию Видео
22:16
На Майорке столкнулись самолет и вертолет: много погибших
21:48
"Помиримся": экс-депутат Госдумы рассказал об Украине и России после ухода Путина
21:21
В Сочи стартовала Новая волна: кто представляет Украину
21:18
Саммит с Зеленским и Путиным: Меркель анонсировала встречу в "нормандском формате" Видео
20:55
Украина вместо РФ: в Москве засуетились из-за неожиданного предложения Туска Видео
20:38
"Еб*нутые": в России инсценировали сожжение украинской деревни Видео
20:09
"Позор!" На Дне независимости в Харькове выступила группа из России Видео
20:08
Порноактриса завела фанатов телом на откровенных снимках Фото
20:00
Танці з зірками 2019: что было в 1 выпуске 3 сезона шоу Видео
19:56
"Палим бандерлогов": правозащитники рассказали о преследованиях украинцев в Севастополе Видео
19:24
"Это верный курс": Сумская призвала Зеленского усилить украинизацию
19:21
"Есть три человека": Зеленский рассказал о кандидатах на пост министра финансов Видео
18:55
"Бля, вот тут сидит": Усик разнес СМИ за "неправдивые новости"
18:31
В МИД Украины озвучили позицию по выборам в Абхазии
18:24
Сообщники Трампа: в США назвали сторонников возвращения РФ в G7 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять