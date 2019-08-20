Месть за отказ дать воду в Крым: Россия заблокирует Черное море - политолог

20 августа 2019, 17:44

Идея Жириновского перекрыть Днепр бредовая, Россия пойдет на более радикальные шаги.

Северо-Крымский канал
Россия попытается заблокировать Черное море из-за отказала Украины дать воду в Крым / УНИАН

Угроза лидера ЛДПР Владимира Жириновского перекрыть Днепр, если Украина за 48 часов не начнет поставлять воду в аннексированный Россией Крым, является бредом, рассказал в комментарии Главреду политолог Тарас Загородний.

"Удивляет позиция России, которая утверждает, что вода из Днепра им не нужна. Есть чиновники и в РФ, и в Крыму, которые уверяют, что на полуострове все нормально и так. Если это правда, то почему так нервничают отдельные российские политики", - сказал политолог.

Очевидно, что "водная блокада" Крыма – это проблема для полуострова, убежден политолог.

"Проблема есть. Ведь отсутствие воды мешает развиваться сельскому хозяйству и промышленности полуострова. Идея о перекрытии Днепра или одного из его притоков в России – это чистый бред. Тут даже обсуждать нечего", - подчеркнул Загородний.

По словам политолога, решать проблему снабжения Крыма пресной водой Россия будет другим путем.

"Она может пойти на более серьезные шаги, например, попытаться заблокировать все Черное море под видом учений, а дальше попытаться шантажировать Украину", - резюмировал Тарас Загородний.

Читайте такжеВажнее достоинство, чем вода из Украины: в Крыму сделали громкое заявлениеНапомним, ранее сообщалось, Россия предложила Киеву "взаимовыгодный" договор. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет

 заявил, что с точки зрения экономики Украине также было бы выгодно поднять тему возобновления подачи воды по каналу, так как перекрытие водоснабжения привело к заболачиванию земель в Херсонской области.

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