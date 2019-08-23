Россия "облажалась": чудо-"танк" оказался небоеспособным

Ипытания машин продолжатся до конца 2019 года / Фото uralvagonzavod.ru

В России срывается план по поставкам в армию танков Армата. До конца года Уралвагонзавод, на котором производится новая машина, поставит в войска всего лишь 16 танков вместо запланированных 32. Одна из причин – серьезные недоработки, которые влияют на боеспособность.

Как пишут российские СМИ, ряд систем вооружения танка Т-14 Армата требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках. В частности, дорабатывать придется силовую установку, трансмиссию, прицельный комплекс. Также предстоит разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории полета. Кроме того, есть вопросы и к контролю экипажа, находящегося в бронированной капсуле. Оказалось, что повернуть капсулу, как башню, не представляется возможным.

В соответствии с контрактом, "Уралвагонзавод" должен был до конца 2021 года поставить 132 танка Армата, то есть по 32 изделия ежегодно. Теперь же закупки могут сократится в связи с тем, что испытания машин продолжатся до конца 2019 года.

Напомним, 13 августа во время учений боевики "ЛДНР" утопили танк с экипажем внутри.