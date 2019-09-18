Снайпер ВСУ и дезертир: что известно о захватчике моста Метро в Киеве

Захват моста Метро буквально парализовал столицу / УНИАН

Задержанный в результате масштабной спецоперации 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько, который захватил мост Метро через Днепро в Киеве, ранее был уволен из воинской части, А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.

Как сообщают источники Украинской правды, мужчина был признан виновным в дезертирстве, поскольку самовольно ушел из воинской части.

По решению суда Белько наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок семь дней. Судье дезертир пояснил, что ушел и части, чтобы "решить собственные бытовые проблемы". Известно, что в этот момент он находился в процессе развода с женой.

Известно, что мужчина имел воинское звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи.

Ресурс Киев Оперативный сообщает, что Белько числился снайпером 8-го полка ССО. Он очень часто конфликтовал с руководством. После развода с женой находился в нестабильном эмоциональном состоянии.

По данным источников theБабеля в правоохранительных органах, летом мужчина добровольно сдал 1 кг взрывчатки и 88 патронов, которые нашел "в сейфе в деревне" в Черниговской области.

/ Фото: Киев Оперативный

Напомним, ранее сообщалось, движение киевского метро по красной ветке в среду, 18 сентября, ограничили, из-за угрозы взрыва.

Главред собрал всю информацию, которая известна на данный момент, об угрозе взрыва злоумышленником моста Метро в Киеве.