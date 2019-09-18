Угроза взрыва моста Метро в Киеве: вся информация онлайн

Мужчина сидит в машине на мосту Метро в Киеве и угрожает его взорвать/ Facebook.com/mvs.gov.ua

На мосту Метро через реку Днепр в Киеве неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Данный действия полицией были квалифицированы, как теракт. Мост перекрыт с обеих сторон. Также запрещено автомобильное движение и остановлено курсирование поездов на красной ветке столичного метрополитена от станции Арсенальная до станции Дарница.

"Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко в Facebook.

За событиями, происходящими на мосту Метро, можно следить онлайн:

Отмечается, что мужчина, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, сбил беспилотник, запущенный правоохранителями. Злоумышленник осуществил несколько выстрелов. Они, по предварительной версии, были направлены на то, чтобы сбить дрон, который был запущен правоохранителями для разведки ситуации на мосту.

Мужчина угрожает подорвать мост метро в Киеве. Полиция оцепила объект Опубликовано Информатор Киев Среда, 18 сентября 2019 г.

Главред собрал всю информацию, которая известна на данный момент, об угрозе взрыва злоумышленником моста Метро в Киеве.