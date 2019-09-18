Захват моста Метро в Киеве: террорист сдался силовикам

В среду, 18 сентября, в Киеве неадекват захватил в заложники мост Метро. Чтобы начать переговоры, правоохранители отправили мужчине телефон или рацию. После того, как появились снайперы, мужчина добровольно сдался. Он вышел из автомобиля, лег на землю.

Отметим, журналистов держали на расстоянии, не подпускали близко к мосту, выезды были перекрыты, у моста дежурила скорая.

"У него взрывчатка и оружие, отметили в полиции", - сообщали СМИ.

К слову, минер осуществлял выстрелы и угрожает взрывом. Данные действия полицией были квалифицированы как теракт. Мост перекрыт с обеих сторон. Также запрещено автомобильное движение и остановлено курсирование поездов на красной ветке столичного метрополитена от станции Арсенальная до станции Дарница.

"Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко в Facebook.

Также стало известно, что мужчина, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, сбил беспилотник, запущенный правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалось, движение киевского метро по красной ветке в среду, 18 сентября, ограничили, из-за угрозы взрыва.

"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено", - было сказано в сообщении Метрополитена.