"Плачу от гордости!": сеть "взорвало" сказочное видео о красотах Украины

Украинцев порадовало впечатляющее видео красот страны

В сети появилось видео о красотах Украины, отснятое более, чем на 15 впечатляющих локациях страны.

Видео под названием Мой дом — Украина на своем YouTube- канале опубликовал Назарий Дорош.

"Этим видео я хочу обратиться ко всем, кто способен видеть прекрасное, кто в поисках новых ощущений, незабываемых эмоций, к тем, кто в поиске чудесных и сказочно красивых мест. Я уже давно "в деле", но только сейчас понял, что поиск прекрасного заключается не в способности путешествовать далеко и за дорог", - отметил Назарий.

Создатель ролика считает, что Украина - это отдельный мир, в котором есть все.

"Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озера. Я хочу лишь сказать: приезжайте в Украину, насладитесь нашим гостеприимством, пейзажами, прекрасным климатом и создайте для себя одно из самых запоминающихся приключений в жизни!", - написал Дорош.

Сеть ошеломили показанные в видео красоты, кто-то из комментаторов признался: не ожидал увидеть в Украине такие невероятные виды, и даже прослезился.

"Невероятно красиво! Даже не верится, что это все наша страна", "Я в восторге, даже прослезилась! Очень приятно от того, что у нас есть такие талантливые люди, которые любят и гордятся своей страной!!! Спасибо за видео, оно просто потрясающее!", "Очень классное видео, даже не думал, что есть такие места", "Смотрю и плачу... От радости и гордости за красоту родной страны. Нет слов. Спасибо!", "Большую работу проделал. Молодчага! У нас действительно многие не понимают, насколько красива наша страна. Да, отдыхать заграницей - это нужно. Сам стараюсь регулярно куда-то ездить. Но путешествовать по Украине - это просто необходимость. Как дышать", - писали юзеры.

Кто-то из комментаторов даже назвал большую часть тех мест, в которых проходили сьемки: Крым, Боржавский хребет (Карпаты), Кременчугский карьер, Актовський каньон, Трикратский лес, Алешковские пески, Домик Рыбака (поселок Солотвин), Скалы Довбуша, РЛС Памир, Таракановский Форт, Тоннель Любви, Подгорецкий замок, Коростышевский карьер, Розовое озеро (Херсонщина).