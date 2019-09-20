Суд отказался отпустить Белько на поруки: объявлено решение по делу "минера" моста Метро

Алексей Белько в зале суда / Скриншот

В пятницу, 20 сентября, суд Днепровского райсуда Киева огласил решение об избрании меры пресечения бывшему военному Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро

Судья объявила о том, что ходатайство прокурора об аресте Белько удовлетворено частично.

Решением суда Белько арестовали на 60 дней с возможностью внесения залога в 288 тысяч гривен.

При этом не была удовлетворена просьба нардепа Яны Зинкевич и министра внутренних дел Арсена Авакова о том, чтобы отпустить Белько на поруки.

Читайте также"Операция имени Авакова": в соцсетях увидели в "минировании моста" хитрый планНапомним, в ходе судебного заседания прокурор заявил ходатайство о содержании под стражей Белько сроком на 60 суток.

Как известно, в среду вечером, 18 сентября, в Киеве на мосту Метро Белько, выхватил оружие и начал угрожать подрывом моста. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

На следующий день стало известно, что с Белько сняли подозрение в терроризме, а глава МВД Арсен Аваков хочет взять его на поруки.