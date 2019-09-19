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С "минера" моста Метро сняли подозрение в терроризме, Аваков хочет взять его на поруки

19 сентября 2019, 15:35

Алексей Белько "минировал" мост Метро под действием наркотиков, сообщил Арсен Аваков.

Киев,мост Метро
В Киеве провели спецоперацию против "минера" моста Метро / Reuters

С мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, сняли подозрение в терроризме, ему инкриминируют хулиганство и ложное сообщение о минировании.

Как заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, задержанному будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, мужчина, угрожавший подорвать Мост метро в Киеве, имел намерения привлечь внимание к себе.

"Он не имел намерения подрывать мост, хотел только привлечь внимание", - сказала Коляда на брифинге в четверг в Киеве.

Читайте также"Без единого выстрела": в МВД рассказали о штурме на мосту МетроПо ее словам, задержанный является ветераном, но министерство не будет оправдывать его действия.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что планирует взять на поруки Алексея Белько, задержанного за угрозу взрыва Моста метро.

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже ... Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит. Обращусь в суд с ходотайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - написал Аваков в своем Facebook.

Он также опубликовал видео допроса задержанного Алексея Белько.

Напомним, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы неизвестного как подготовку к теракту. Около 19.40 мужчина был задержан.

Кроме того, 18 сентября красная линия столичного метро, которая, в частности пролегает по мосту Метро, работала от станции Академгородок до станции Крещатик и от станции Лесная до станции Дарница. Работа метро и движение транспорта по мосту были возобновлены около 21.00.

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