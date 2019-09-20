Суд над "минером" моста Метро: Белько рассказал об употреблении наркотиков

Алексей Белько в зале суда / Facebook/Надежда Максимец

Задержанный за угрозы взрыва моста Метро в Киеве бывший военный Алексей Белько рассказал о том, что употребляет сильные обезбаливающие.

Во время перерыва в заседании Днепровского районногосуда по избрании ему меры пресечения, Белько отметил, что в армии пережил несколько нервных срывов, но не получил квалифицированной медицинской помощи.

По его словам, во время инцидента на мосту был в нетрезвом состоянии из-за употребления препаратов.

Белько также пояснил, что принимал наркотические средства "чтобы не заснуть".

Читайте также"Операция имени Авакова": в соцсетях увидели в "минировании моста" хитрый планОн также подчеркнул, что в последнее время за ним осуществлялась слежка.

Белько утверждает, что неизвестные лица осуществляли странные действия для выведения его из психического равновесия - стучали в двери, включали дворники и фары на его машине.

Он предположил, что к этому могли быть причастны полицейские, так как эти действия начались после того, как он добровольно сдал полиции арсенал оружия и взрывчатки.

Отметим, что в ходе судебного заседания прокурор заявил ходатайство о содержании под стражей Белько сроком на 60 суток. Обосновывая свое ходатайство, он заметил, что Белько вообще не имеет места жительства, не имеет работы, а, следовательно, существуют риски, что он не будет являться по требованию следствия и суда.

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В свою очередь адвокат Белько Сергей Тимченко просил суд отнестись к его подзащитному "по-человечески" и избрать ему меру пресечения в виде взятие на поруки.

Поручиться за Белько согласились народный депутат Яна Зинкевич, а также командир департамента КОВД и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте такжеСнайпер ВСУ и дезертир: что известно о захватчике моста Метро в КиевеПри этом только Зинкевич пообещала, что устроит подозреваемого в военный госпиталь на реабалитацию и снимет ему жилье.

Командир КОВД и представитель Авакова Андрей Тарасов только на словах поручились за подозреваемого. В том числе командир КОВД заверил суд, будет обеспечивать явку Белько в суд.

Напомним, в среду вечером, 18 сентября, в Киеве на мосту Метро Белько, выхватил оружие и начал угрожать подрывом моста. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

На следующий день стало известно, что с Белько сняли подозрение в терроризме, а глава МВД Арсен Аваков хочет взять его на поруки.