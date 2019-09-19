В прокуратуре рассказали, сколько лет в тюрьме грозит "минеру" моста Метро

Алексей Белько / Соцсети

Экс-военнослужащему ВСУ Алексея Белько, который накануне захватил и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, вменяют хулиганство с применением огнестрельного оружия и заведомо неправдивых сообщений о минировании.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы столичной прокуратуры. По таким обвинениям Белько грозит тюремный срок от двух до семи лет.

По данным следователей, сейчас решается вопрос по поводу избрания военнослужащему меры пресечения.

Напомним, в среду вечером, 18 сентября, в Киеве на мосту Метро Белько, выхватил оружие и начал угрожать подрывом моста. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция оценила угрозы Белько как подготовку к теракту. Около 19.40 мужчину задержали правоохранители. Однако на следующий день стало известно, что с Белько сняли подозрение в терроризме, а глава МВД Арсен Аваков хочет взять его на поруки.

