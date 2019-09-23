В Николаевской области авто влетело в дом с людьми

Авто влетело в дом / скриншот

Молодой парень за рулем автомобиля в Снигиревке Николаевской области протаранил жилой дом с семьей. В момент ДТП в доме находились двоен взрослых и четырехлетний ребенок, передает ТСН.

Отмечается, что мужчина сидел на диване как раз возле места, куда пришелся удар, ему едва удалось отскочить и избежать серьезных травм.

По словам владельцев дома, ранее нерадивые водители уже таранили забор или ворота, потому что здание стоит на повороте и многие не рассчитывают расстояние, но стену снесли впервые.

"За рулем легковушки был молодой парень, вероятно, без водительского удостоверения и на чужой машине", - говорится в сообщении.

Указано, что авто после аварии пришлось вытаскивать из дома. Все детали происшествия устанавливает полиция.

Напомним, что 22 сентября возле села Пилиповичи в Новоград-Волынском районе грузовик на бешеной скорости влетел с рейсовый автобус, который стоял на обочине. В результате погибли девять человек.