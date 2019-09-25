Осенний призыв: 35 тысяч киевлян "спрятались" от армии

Призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 тысячи 133 человека.
Около 35 тысяч жителей столицы Украины прячутся от призыва на срочную военную службу, заявил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин на брифинге в среду, 25 сентября.
"Нами передано в Национальную полицию 34 тысячи 930 дел, для того чтобы их (призывников – ред.) разыскали, а при необходимости внесли в Единый реестр досудебных расследований. Это те люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную военную службу", - сказал Клявлин.
По его словам, проблема в низком сознании граждан.
"Явка на призывные пункты традиционно остается крайне низкой. Сознание граждан крайне низкое. Многие киевляне уклоняются всеми возможными и невозможными способами", - добавил он.
Кроме того, по словам Клявлина, сейчас копы открыли четыре уголовных производства против граждан, которые длительное время уклонялись от призыва.
К слову, 1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет. Призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 тысячи 133 человека.
Также стало известно, что в настоящее время повестки вручили 37 тысячам 629 лицам. Они должны явиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и, согласно результатам осмотра и отбора, пройти в соответствующие учебные центры.
Читайте такжеНа Львовщине военкомат выложил в интернет списки "уклонистов"Напомним, ранее в ВСУ рассказали, сколько рекрутов заберут в армию. На срочную службу в Вооруженные силы Украины осенью 2019 года планируется призвать 15,2 тысячи граждан.
По словам начальника управления персонала - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадия Долгашова, в Вооруженные силы Украины планируется направить - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.
Долгашов отметил, что срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.