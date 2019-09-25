Осенний призыв: 35 тысяч киевлян "спрятались" от армии

35 тысяч киевлян уклоняются от армии / newsukraine.com.ua

Около 35 тысяч жителей столицы Украины прячутся от призыва на срочную военную службу, заявил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин на брифинге в среду, 25 сентября.

"Нами передано в Национальную полицию 34 тысячи 930 дел, для того чтобы их (призывников – ред.) разыскали, а при необходимости внесли в Единый реестр досудебных расследований. Это те люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную военную службу", - сказал Клявлин.

По его словам, проблема в низком сознании граждан.

"Явка на призывные пункты традиционно остается крайне низкой. Сознание граждан крайне низкое. Многие киевляне уклоняются всеми возможными и невозможными способами", - добавил он.

Кроме того, по словам Клявлина, сейчас копы открыли четыре уголовных производства против граждан, которые длительное время уклонялись от призыва.

К слову, 1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет. Призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 тысячи 133 человека.

Также стало известно, что в настоящее время повестки вручили 37 тысячам 629 лицам. Они должны явиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и, согласно результатам осмотра и отбора, пройти в соответствующие учебные центры.

Читайте такжеНа Львовщине военкомат выложил в интернет списки "уклонистов"Напомним, ранее в ВСУ рассказали, сколько рекрутов заберут в армию. На срочную службу в Вооруженные силы Украины осенью 2019 года планируется призвать 15,2 тысячи граждан.

По словам начальника управления персонала - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадия Долгашова, в Вооруженные силы Украины планируется направить - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Долгашов отметил, что срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.