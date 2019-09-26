Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть пострадавшая

Строительный кран упал с тыльной стороны супермаркета / Фото zaxid.net

Во Львове на проспекте Красной Калины случилось жуткое ЧП - строительный кран упал на здание супермаркета Арсен, рядом с которым проходит строительство двух зданий высотой в 90 метров (27 этажей).

Инцидент произошел около 9:00 в четверг, 26 сентября. Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на очевидцев, строительный кран упал с тыльной стороны супермаркета, где находится рампа для отгрузки грузов. На месте происшествия присутствует карета скорой помощи.

В городском совете сообщили, что пострадала водитель крана - ее зажало в конструкции. Спасатели достали крановщицу. Медики забрали ее в больницу. О состоянии пострадавшей на данный момент информации нет.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске (Прикарпатье) упал строительный кран весом 34 тонны, погибли два человека.