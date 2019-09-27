В Украине ряд крупных городов зимой останутся без тепла: полный список

Отопление / фото: visti.ks.ua

Жителям ряду крупных городов Украины грозит холодная зима. НАК Нафтогаз Украины не сможет поставить газ для отопительного сезона некоторым компаниям-теплопоставщикам из-за растущих долгов.

"Ненадлежащие расчеты предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

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Всего отопительный сезон под угрозой срыва городах, которые обсуживают 116 предприятий-должников. Так, тепла вовремя могут не дождаться жители Киева, Кривого Рога, Винницы, Одессы, Харькова, а также пресловутой Смелы.

Напомним, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве должны включить отопление с 30 сентября из-за низкой среднесуточной температуры.