В "ЛНР" подорвались дети во время игры с боеприпасами

Пятеро детей нашли тайный схрон боеприпасов.
В оккупированном селе Красная Заря (известное также как Черногровка) Перевальского района Луганской области во время игры с найденными боеприпасами подорвались пятеро детей.
Инцидент произошел 28 сентября возле лесного массива недалеко от жилых домов, где дети в возрасте от 7 до 13 лет нашли тайник боеприпасов, передает "народная милиция ЛНР".
Дети стали играть с обнаруженными боеприпасами, в их руках оказалась граната, которая и взорвалась.
Все пятеро получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу Луганска.
Ранее на Закарпатье нашли тайник с оружием, припасенным ФСБ.