В "ЛНР" подорвались дети во время игры с боеприпасами

В "ЛНР" дети подорвались, играя с боеприпасами / УНИАН

В оккупированном селе Красная Заря (известное также как Черногровка) Перевальского района Луганской области во время игры с найденными боеприпасами подорвались пятеро детей.

Инцидент произошел 28 сентября возле лесного массива недалеко от жилых домов, где дети в возрасте от 7 до 13 лет нашли тайник боеприпасов, передает "народная милиция ЛНР".

Дети стали играть с обнаруженными боеприпасами, в их руках оказалась граната, которая и взорвалась.

Все пятеро получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу Луганска.

Ранее на Закарпатье нашли тайник с оружием, припасенным ФСБ.