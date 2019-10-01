Вместо мозгов радуга: в Украине вспыхнул скандал из-за нового школьного предмета

Родители многих украинских старшеклассников настороженно восприняли очередное нововведение в школе.

В частности, многочисленные вопросы вызвало введение новой дисциплины Основы семьи, которую преподают ученикам 10-11 классов.

Множество нареканий вызвал учебник по новому предмету, который родители считают устаревшим и неэтичным, пишет iod.media.

"Почему над головой у парня облако из формул и цифр, а у девушки вместо мозгов какая-то радуга? Это намек, что моя дочь не может изучить математику на 12 баллов или стать программистом? На мой взгляд, эта книга уже с первых страниц ставит детей в неравные условия. Не все женщины обязаны сделать карьеру, но это должен быть только их выбор, а не зомбирование стереотипами", – подчеркнула Нина Каруля, мама ученицы 11-го класса.

Читайте такжеВ России взбесились из-за идеи новой главы МОН изменить учебникиКак отметил отец десятиклассника Виктор, он против того, что роль мужчины и женщины в семье и в воспитании детей четко детерминированы.

"Идиотизм таких книг как раз и порождает невосприятие семьи, потому что детей учат, что семья – это рабство и угнетение. Вместо того, чтобы помочь им сформировать здоровые отношения", – добавила мама десятиклассницы Мирослава.

Однако не все были столь радикальны. "Нашим детям дают прекрасные знания современных технологий, физики и химии, пишутся научные работы по истории и биологии. А вопрос семейной жизни с ними почему-то никто не рассматривает. И именно это должно стать приоритетом", – отметила мама троих детей и педагог Татьяна.

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По мнению психологов, новый предмет подтолкнет школьников задуматься, оценить и обсудить с классом разные не выдуманные, а обычные ситуации из жизни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что старшеклассники будут учить новый предмет.