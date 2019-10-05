"Пустой орех": Гордон предлагает отгородиться забором от Донбасса

Дмитрий Гордон высказал свое мнение о ныне оккупированном Донбассе / скриншот

Журналист Дмитрий Гордон считает, что Украине не стоит сейчас воссоединяться с Донбассом. Вместо этого он озвучил свой рецепт, как поступить с ныне оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

"И Донбасс, и Крым - это территория Украины. Это важно понимать, знать и чувствовать. Но сегодня - Донбасс – пустой орех, там ничего не осталось", - заявил Гордон в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

По его словам, новейшие предприятия, которые были на Донбассе, уголь – нерентабельный, а люди, которые могли что-то делать на Донбассе, за шесть лет давно оттуда уехали.

"Остались далеко не друзья Украины. Это нужно понимать. Ели мы сейчас пойдем на формулу Штайнмайера и запустим врагов Украины сюда еще, будет крах вообще. Поэтому мой рецепт – отгородиться забором, строить экономику здесь, на оставшейся части Украины, строить красивую цветущую страну, куда придут потом все – и Крым, и Донбасс. Соединяться с ними сегодня для Украины – смерти подобно", - отметил журналист.

Также он считает, что Украине нечего противопоставить России, а хозяин Кремля Владимир Путин на переговорах обманет Киев и не сдержит слово, как делал это всегда.

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Напомним, по данным СМИ, на Банковой подумывают о том, чтобы построить стену на границе между Украиной и оккупированным Донбассом.