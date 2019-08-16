Дмитрий Гордон дал рецепт, как вернуть Донбасс

Дмитрий Гордон рассказал, как можно вернуть Донбасс

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, как можно вызвать у жителей подконтрольных боевикам территорий Донбасса желание вернуться под контроль Украины.

По словам Гордона, у него есть всего один рецепт, которым он поделился во время чата в Главреде.

"Нужно создать в Украине такую экономику, чтобы у всех вокруг от зависти рты посводило, чтобы они подумали: "Боже мой, а почему же мы так не живем, как украинцы?", чтобы жители Донбасса и Крыма очень захотели вернуться, увидев наши успехи в экономике. Когда у нас будет такая экономика, нам не нужно будет вводить танки, чтобы вернуть свои территории, нам не придется ничего другого делать – люди сами придут", - отметил журналист.

Журналист считает, что жителей оккупированных территорий нужно приманивать "пряником", а не "кнутом".

"Людей нужно привлекать успешной экономикой, а не заставлять вернуться в Украину насильственными действиями. Поздно действовать так, все. Только "пряником", - считает Гордон.

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